La esterilización femenina, también conocida como ligadura de trompas, oclusión tubárica, tubectomía o pomeroy, es un método de planificación familiar que permite a la mujer prevenir embarazos no deseados de forma definitiva.

Este método es indicado para aquellas mujeres que tengan su fertilidad satisfecha; es decir que estén conformes con el número de hijos que tienen y deciden no tener más, o no desean tener hijos.

Para una mujer puede ser un hijo, para otra dos o tres, incluso más o simplemente ninguno. La decisión depende de ella, pero lo que sí tiene que tener claro es que no quiere tener más hijos, pues este procedimiento es definitivo y uno de los más seguros, con una efectividad del 99.8 por ciento.

Es muy simple, tal y como lo explica el doctor Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia: “la mujer moviliza los óvulos desde el ovario hasta el útero aproximadamente una vez al mes y si los espermatozoides se encuentran con un óvulo, se puede presentar un embarazo; con el cierre de las trompas de Falopio, los espermatozoides masculinos no pueden encontrarse con el óvulo femenino, de esa manera se descarta la posibilidad de una embarazo en un 98.8 por ciento…”

Como es una decisión propia, es importante que la mujer obtenga toda la información sobre los métodos temporales de planificación antes de optar por la Esterilización Femenina, que es un método definitivo.

Procedimiento

Este procedimiento quirúrgico de esterilización femenina cuenta con dos alternativas, se realiza mediante una sencilla cirugía y no requiere hospitalización.

La mini laparotomía se efectúa a través de un pequeño corte de cinco milímetros sobre el vello púbico. En esta, las trompas se ligan inicialmente y luego se cortan.

La laparoscopia se realiza a través de una pequeña incisión debajo del ombligo. Se obstruyen las trompas de Falopio. Cada trompa se liga con un anillo plástico especial que impide el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide.

“…La fórmula es 10/2/5 son 10 minutos para su realización, 2 horas de recuperación y 5 días de recuperación, es decir, no tiene que quedarse en la cama, pero debe abstenerse de alzar objetos pesados o de hacer ejercicios fuertes. La mujer puede reiniciar su actividad sexual a la semana”, expresa Vargas.

“Hay que aclarar que la menstruación no desaparece, por tanto la mujer cada mes seguirá liberando un óvulo continuamente hasta la menopausia. Como tampoco se altera la vida sexual, por lo contrario, muchas mujeres al no tener el temor de quedar embarazadas, mejoran la calidad de sus relaciones”.

Cambio de opinión

A pesar de que la esterilización femenina se considera un método de planificación familiar “definitivo”, algunas mujeres y/o parejas cambian de opinión y deciden buscar un nuevo embarazo luego de haberse sometido a este procedimiento, es por esa razón que se insiste en que la mujer y/o la pareja piense muy bien antes de someterse a este procedimiento y en caso de duda optar por otro método temporal como el dispositivo intrauterino (DIU), más conocido como la “T de cobre” que brinda 10 años de protección anticonceptiva.

Por fortuna existen buenas opciones para sobrepasar este obstáculo y llegar al objetivo final que es el embarazo: la reconstrucción de las trompas y la fertilización in vitro.

Ventajas de la esterilización femenina:

– Es el método más seguro para la mujer.

– Es un método permanente.

– La relación sexual se hace más grata y placentera porque ya no hay temor a un embarazo.

– Es una operación sencilla con molestias leves.

– No hay efectos secundarios para la salud.

– La decisión de no tener más hijos dará la posibilidad a la pareja de planear mejor su futuro y el de su familia.

– Es económica.

Los riesgos

El doctor Vargas explica que este método es un 99,8 por ciento seguro, es decir que fallan en 2 de cada mil mujeres, debido a que la naturaleza del cuerpo humano siempre trata de repararse, “como cuando uno se raspa y la piel vuelve a generar tejido, entonces cuando se cierran las trompas o se hace cualquier procedimiento, la misma naturaleza del cuerpo trata de repararse, por lo que suceden a veces esas recanalizaciones espontáneas”.

