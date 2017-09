“Estas oportunidades son para aprovecharlas”: Arnol Palacios

En el duelo de este sábado en el que América de Cali visitará a Once Caldas por la fecha 13 de la Liga Águila II, el cuadro ‘escarlata’ tendrá dos variantes obligadas. Estas tienen que ver con sus laterales, ya que Juan Camilo Angulo e Iván Vélez, por acumulación de tarjetas amarillas no podrán integrar el grupo de jugadores que afrontará este partido.

El reemplazante de Angulo por la banda derecha será Arnol ‘Coco’ Palacios, quien habló sobre esta nueva oportunidad en el once titular.

Su actualidad y próximo rival

“Si se me da la oportunidad trataré de aprovecharla dando lo mejor de mi para el beneficio del equipo. Cada jugador cuando le toca jugar siempre da lo mejor y lo mismo haré yo. Once Caldas no viene muy bien, pero ellos de local y más contra nosotros harán un partido aparte como todos los equipos, por eso para conseguir un buen resultado debemos pararnos bien. Debemos tratar de jugar con orden y bien parados. Ellos están necesitados y de locales jugarán con desespero, por eso las jugadas que nos queden debemos sorprenderlos. De visitante siempre debemos tratar de esperar y si hay oportunidad de salir lo haré pero la prioridad es sacar el arco en cero”.

Indicaciones de Jorge Da Silva

“El profe nos pide a los laterales que cuando tengamos la oportunidad siempre salgamos al ataque pero que no salgamos los dos al tiempo para que no nos cojan mal parados. Siempre debemos darle respiro al equipo por las bandas. El profe nos pide también seguridad en la parte de atrás jugando a uno o dos toques, de mitad de cancha hacía arriba nos deja tratar de hacer la de uno y terminar las jugadas bien. Eso lo he mejorado mucho”

Nueva oportunidad

“En cada entrenamiento y oportunidad que tengo yo entrego lo mejor de mi. Estas oportunidades son para aprovecharlas y que me tengan más en cuenta en la titular. El profe nos pide seguridad en la parte de atrás jugando a uno o dos toques, de mitad de cancha hacía arriba nos deja tratar de hacer la de uno y terminar las jugadas bien. Eso lo he mejorado mucho”