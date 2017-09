“Espero seguir así para salir de la zona del descenso”: Santiago Silva

La llegada del técnico uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva como director técnico de América de Cali, no solo generó que el cuadro ‘escarlata’ retornara a la victoria, sino que además, varios de los integrantes del plantel de jugadores recuperaron una confianza que parecía deteriorada.

El compatriota del ‘Polilla’, hablamos del atacante Santiago Silva, autor del primer gol del triunfo rojo frente a los ‘opitas’, expuso sus sensaciones de este compromiso y de lo que le genera la llegada del nuevo cuerpo técnico ‘escarlata’.

Su presente

“Los delanteros tenemos momentos así, a veces no se nos dan los goles. Por suerte se me dio contra Huila y espero continuar así. Hernán Torres también me había dado confianza como lo hace ‘Polilla’, son momentos que el atacante tiene, con Torres no logré marcar en los últimos partidos, ahora se me dio y espero seguir así para salir de la zona del descenso”

Su pasado con Jorge Da Silva

“En Peñarol ya lo tuve a Jorge (Polilla) como técnico. Allá, él me usaba en la posición que jugué el domingo de volante extremo, me siento bien en esa posición y espero darlo todo. Aunque con tal de estar entre los once puedo jugar en cualquier posición. La idea del técnico es que en la marca ayudemos un poco y en ataque acompañemos a Borja como un delantero más”

Lo que se viene

“Once Caldas es un equipo grande. Sabemos la historia que tiene, ganador de la Libertadores, que juega bien al fútbol, con un técnico capacitado. Es un equipo que no viene bien, necesitado de puntos como nosotros, por eso debemos ir a ganar allá en Manizales. El semestre pasado tuve la fortuna de marcarles doblete, esperemos que se vuelva a repetir”.