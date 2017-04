Encuesta mide temperatura política en Cali

La encuestadora Analizar & Lombana investigación de mercados consultó el nivel de conocimiento y la imagen que tienen los caleños de varios líderes vallecaucanos que en su mayoría están en el sonajero de posibles candidatos a la Alcaldía de Cali.

Del grupo de quince nombres propuestos hay cuatro que tienen un nivel de conocimiento superior al 50%:

El más conocido es el senador y exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con el 81.9%, seguido del excongresista y excandidato a la Alcaldía de Cali, Roberto Ortiz, con el 69.1%; el exgobernador Ubeimar Delgado, con el 64.3%, y el senador Roy Barreras, con el 59.6%.

Les siguen la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, con 40.7%; el senador Alexander López, con 27.8%; el exsenador José Renán Trujillo, con 24.1%; el exconcejal Carlos Andrés Clavijo, con 19.5%; el concejal Carlos Pinilla, con 17.7%; el exconcejal Michel Maya, con 16.7%; el concejal Diego Sardi De Lima, con 13.8%; el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, con 12.1%; el director ejecutivo de la FDI, Alejandro Eder, con 10%; el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, con 9.5%, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, con 6.8%.

* * *

Al ver la imagen de los líderes incluidos en la encuesta, el primer lugar en favorabilidad lo ocupa Roberto Ortiz, con 68,8% y sólo 11.2% de imagen negativa… Parece que al excongresista le ha dado muy buen resultado mantenerse activo y en contacto con la comunidad después de la campaña.

La segunda mejor imagen la tiene el exconcejal Michel Maya, quien aunque ha estado un poco alejado de la política después de las elecciones de 2017 -en las que aspiró a la Alcaldía de Cali- sigue opinando sobre temas de ciudad. La imagen positiva del joven político es de 55.8% y la negativa es de 16.4%.

Siguen Jorge Iván Ospina, con una opinión favorable de 50.6% y una negativa de 28.6%; Alexander López, con 47.9% a favor y 25.9%; Clara Luz Roldán, con 47% favorable y 24.5% desfavorable y Ubeimar Delgado, con 40.1% de imagen positiva y 29.5% de imagen negativa.

Las demás favorabilidades están por debajo del 40%, siendo un caso crítico, según la encuesta de Analizar, el de Roy Barreras, que tiene una imagen positiva de 19.2% frente a una negativa del 58.1%.

Lo que quedó a deber la encuestadora es el resultado de la intención de voto para la Alcaldía de Cali, pues si bien es muy prematuro -faltan dos años y medio- sería muy interesante conocer qué están pensando los caleños al respecto.

* * *

La firma Analizar & Lombana investigación de mercados también le midió la temperatura a los precandidatos presidenciales en la capital del Valle del Cauca.

La gran conclusión es que hasta el momento -a un año y un mes de la primera vuelta- ninguno de los candidatos propuestos para la encuesta emociona a los caleños…

El que más marca, que es el exgobernador antioqueño Sergio Fajardo, tiene 10.6% de intención de voto, en empate técnico con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que marcó 9.1%, y la senadora Claudia López, que obtuvo 9.0%

Siguen la ministra de Trabajo, Clara López, con 4.7%; el senador Juan Manuel Galán, con 4.3%; el exalcabde bogotano Gustavo Petro y el exvicepresidente Humberto de la Calle, con 3.9%, cada uno; la exsenadora Piedad Córdoba, con 3.5%, y el exprocurador Alejandro Ordóñez, con 3.1%.

El margen de error de la encuesta es de +/- 2.8-…

Por debajo del margen de error aparecen el exministro Carlos Holmes Trujillo, con 2.5%; la exministra Marta Lucía Ramírez, con 2.4%; el senador Jorge Robledo, con 1.9%; el exvicepresidente Francisco Santos, con 1.1%; el exgobernador antioqueño Luis Alfredo Ramos, con 0.7%, y el senador Iván Duque, con 0.3%.

El 0,7% de los encuestados dijo que votaría por otro candidato diferente a los propuestos, el 7.5% dijo que lo harían en blanco, el 24.8% no sabe o no responde y el 6.1% no va a votar.

Analizar también midió la imagen de los presidenciables: la más conocida es la exsenadora Piedad Córdoba, con el 92.6%, seguida del exalcalde Gustavo Petro, con 80.8%… El nivel de conocimiento de ambos no es proporcional a su intención de voto…

Al ver la imagen de cada uno, se entiende el porqué:

si bien son muy conocidos, la mayoría de los encuestados tiene un concepto negativo de ellos. El 65.8% de quienes conocen a Córdoba tiene una opinión negativa de ella, frente a un 19.4% que tiene una imagen positiva. La imagen negativa de Petro es del 60% y la positiva, del 25,6%.

Los exvicepresidentes Germán Vargas Lleras y Humberto De la Calle tienen serios problemas de imagen en Cali, pues según la encuesta de Analizar, aunque no están en una situación crítica como las de Piedad Córdoba y Gustavo Petro, las opiniones negativas sobre ellos son mayores que las positivas, ¿efectos del coscorrón y del acuerdo de paz? Además, a ambos la opinión pública los puede asociar fácilmente con el presidente Juan Manuel Santos, a quien le va pésimo en la encuesta.

Vargas tiene una imagen negativa del 47.3%, mientras que la positiva es del 33.2%. De la Calle tiene una opinión negativa del 42.1% frente a una positiva de 31.4%.

En general, los presidenciables incluidos en esta encuesta no están muy bien de imagen que digamos, sólo cinco de los candidatos propuestos por Analizar tienen más imagen positiva que negativa:

Sergio Fajardo tiene una opinión po-sitiva del 65.7% y una negativa del 15.3%; Claudia López tiene una favorabilidad del 50.9% frente a una imagen negativa del 30.7%; Juan Manuel Galán tiene 47,9% a favor y 25,9% en contra…

La imagen positiva de Clara López es de 41.6% y la negativa es de 32.8%, y la opinión favorable de Jorge Robledo es de 39.3%, frente a una desfavorable del 35%.

* * *

La encuesta de Analizar confirma que en Cali el presidente Juan Manuel Santos está tan caído ante la opinión pública como en el resto del país:

El 46.3% de los encuestados califica como pésima la gestión del Jefe de Estado, el 19.2% la considera mala, el 22.2% la evalúa como regular -esta calificación, aclara el encuestador, es una percepción más hacia lo negativo- y sólo el 9.7% la considera buena y el 2.6%,