¿En qué momento de la tusa estás según la música que escuchas?

Terminar una relación amorosa puede ser trágico y doloroso y más en esta época del año en la que los enamorados festejan el amor. La mayoría de las personas suelen recurrir a la música para pasar este momento de “tusa”.

Lo que no sabías es que por cada etapa de esa tusa escogemos una canción diferente. Por eso Deezer, el servicio de streaming más dinámico, diverso y personal del mundo, identificó las canciones más escuchadas, según el gusto musical y el momento .

“La música genera memorias asociativas con experiencias del pasado. En este sentido, esta puede generar sugestión, es decir, inducir a ciertos estados emocionales como la tristeza o la rabia o puede ayudar a canalizarlos recordando a un ser querido o enfocándose en los buenos momentos vividos. La tusa es un duelo y por eso se pueden identificar etapas que dependen del sentimiento que esté experimentando una persona”, afirma Juan Manuel Orjuela, neuropsiquiatra y músico.

“El amor ha sido el tema que más ha inspirado canciones en la historia de la música. Su poder trasciende géneros y lenguajes y es el sentimiento que mueve el mundo”, afirma Jose Baquero, editor musical de Deezer para la Región Andina y Cono Sur.

Etapas de la tusa

Negación: momento en el que todavía no se puede aceptar la realidad de que una relación amorosa terminó.

– Romántica: Hoy que no estás – Juan Fernando Velasco.

– Rockera: I miss you – Blink 182.

– Regguetonera: Vuelve – Don Omar.

– Fanática del pop: Mi primer día sin ti- Enanitos verdes.

– Vallenatera: No me pidas que te olvide – Ivan Villazón.

– Ranchera: Maldita traición – Alzate.

– Anglo Y R&B: If I ain’t got you – Alicia Keys.

Ira: esta etapa es fruto de la frustración. Aparece la rabia y el resentimiento y se comienza a buscar culpables.

– Romántica: No me enseñaste- Thalia.

– Rockera: Disculpa los malos pensamientos- Pxndx.

– Regguetonera: La rompe corazones – Daddy Yankee feat Ozuna.

– Fanática del pop: Mientes tan bien – Sin Bandera.

– Vallenatera: Gracias por jugar conmigo – Jorge Oñate.

– Ranchera: Rata inmunda – Paquita la del Barrio

– Anglo Y R&B: I used to love you – Gwen Stefani.

Negociación: comienza a aliviarse el dolor con una evaluación de todo lo que sucedió y la persona se da cuenta que puede salir adelante sola.

– Romántica: Un buen perdedor – Franco de Vita.

– Rockera: Feeling good- Muse.

– Regguetonera: Me rehúso- Danny Ocean.

– Fanática del pop: Voy a olvidarme de mi n Carlos Vives.

– Vallenatera: Sin medir distancias – Diomedes Díaz.

– Ranchera: Acá entre nos- Vicente Fernandez.

– Anglo Y R&B: Someone like you- Adele.

Aceptación: la persona supera la tristeza, se enfoca en sí mismo, reorganiza su vida para buscar la felicidad.

– Romántica: Feliz – Kany García.

– Rockera: Since you been gone- Kelly Clarkson.

– Regguetonera: Ya me enteré- Nicky Jam feat Reik.

– Fanática del pop: Desde el día que te fuiste- Choc Quib Town.

– Vallenatera: Ya no me duele – Silvestre Dangond.

– Ranchera: Que te vaya bonito – Vicente Fernández

– Anglo: Every teardrop is a waterfall.