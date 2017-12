A toda velocidad avanza en el Concejo de Cali el plan de movilidad. En esta iniciativa hay elementos que afectan demasiado a la comunidad como para no socializarlo. Después vienen disgustos de los afectados que se enteran de un hecho cierto.

El Plan establece una contribución a los parqueaderos, el establecimiento de un régimen tarifario para los mismos, la implementación de sistemas automatizados en todos los lugares de parqueo, lo cual va a conllevar a que incluso en los sitios que hoy son gratuitos se deba empezar a pagar.

También se eliminan los parqueaderos exclusivos para motos, que en lugares como el centro ofrecen una alternativa de estacionamiento. ¿Qué busca el acuerdo?

Desestimular formas privadas de transporte. En el caso de las motos hay que tener cuidado. No podemos negar que son un actor difícil en la vía pero también son una herramienta de trabajo. La economía de Cali no es boyante y el bolsillo de los caleños no es de caucho.

Ya se demostró con el cobro por congestión. El tema de los parqueaderos puede afectar mucho el comercio. ¿Qué puede pasar con los negocios del centro o en los centros comerciales si se duplica la tarifa de los parqueaderos? Interesante que el Concejo escuche e incorpore la voces de todos los implicados.

Espero que haya tiempo y voluntad para hacerlo, pero según me han dicho la discusión en la Corporación es un formalismo porque el Pimu ya está acordado.

¿Otra vez se aprovechará la euforia de diciembre y el despiste de la feria para que el 2 de enero encontremos implementada una medida casi inconsulta? Esta forma de usar la democracia es tan perversa como los métodos de Maduro en Venezuela que tanto criticamos.