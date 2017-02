Gran espectáculo el de Lady Gaga en el Súper Bowl, pero fue el inicio del show el que llamó mi atención. No propiamente por la interpretación de “God Bless America” y “This Land is Your Land” sino por el sincronizado baile de estrellas que sirvió de telón. Me enteraría luego de que fueron trescientos drones controlados por un solo computador.

Aquello me recordó los cardúmenes de peces, las bandadas de pájaros y los enjambres de insectos en los que miles de individuos en perfecta sincronía hacen un todo. Reparar en un banco de peces o en una bandada de pájaros no es fácil; pero ¿quién no ha observado un enjambre de insectos? A primera vista parece estático no obstante el hecho de que cada mosquito que lo conforma vuela rápidamente en una elipse a su alrededor. De repente, vemos como ese enjambre se mueve a otro lugar y nuevamente tenemos la ilusión de que está inmóvil. Un perspicaz observador se planteó interesantes preguntas al ser testigo de este interesante fenómeno:

“¿Quién o qué guía el vuelo de cada mosquito cuando la dirección de su vuelo no tiene prácticamente ninguna relación con la dirección del enjambre? ¿Cómo mantienen indefinidamente ese vuelo elíptico y cómo cambia cuando de repente todo el enjambre se desplaza? ¿Cuál es la estructura y cuáles son las señales por las cuales se transmite el control del vuelo?” Y sólo hallo una hipótesis posible: “El Overmind”, palabra de difícil traducción que significaría mente superior… Y siendo que fue solo un computador el que controló a los drones de la presentación de Lady Gaga, la hipótesis puede ser cierta.