El Municipio inyectará $40.000 millones al MIO

El presidente de Metrocali, Armando Garrido, aseguró que el Municipio aportará recursos por el orden de $40.000 millones para el pago de proveedores de los operadores con el compromiso de que saquen a circular los 884 buses que están matriculados. El Diario Occidente habló con el funcionario.

¿Cuál es la prioridad para Metrocali en este momento?

La prioridad, sin duda, es mejorar el servicio de los usuarios, para eso fue creado Metrocali y esa es la obligación fundamental de los operadores y nosotros.

En ese orden de ideas, ¿qué se tiene planeado?

Hemos diseñado un plan de choque que nos debe llevar a que todos los buses en un muy corto plazo, que están vinculados al sistema – que son 884 – salgan a las calles. Es decir cerca de 200 buses más de los que están circulando ahora.

¿Qué incluye ese plan?

Tiene tres componentes. Uno, un esfuerzo de los operadores que siempre deben tener recursos, no es excusa suficiente desde el punto de vista contractual que ellos digan que la tarifa no está alcanzando, no es motivo para que no saquen los buses. Ellos tiene que sacar los buses y en el momento que saquen los buses se les va a apoyar, no a los operadores específicamente con nombre propio sino al sistema como un todo con recursos para la operación, se está creando un instrumento de liquidez transitorio reembolsable que pemitirá entregarle recursos al sistema, en un principio serían $ 40.000 millones.

También implica el compromiso de los operadores a abrir los libros (libros de contabilidad) para conocer los detalles operativos, técnicos y financieros de cada una de las empresas a través de una inspección de los libros. Un perito técnico y financiero los va a mirar con ojo crítico con el objetivo identificar cuál es el costo de la operación (tarifa técnica) de cada uno.

¿Esos recursos en qué se invertirían?

Se va a pagar directamente a los proveedores, por ejemplo en combustible, llantas, repuestos, cosas de ese estilo, para que los operadores proveedores sientan que hay recursos suficientes para que los buses operen. Eso es lo que necesitamos que se haga en primera instancia.

¿Técnicamente los operadores podrían sacar todos los buses a circular el próximo lunes?

No creo que sea tanto como el próximo lunes pero sí lo pueden hacer en unos 15 días, ellos tienen algunos casos de buses que tienen daños más profundos, entonces tendrán que informarnos, porque cuando firmen el acuerdo que se lo vamos a entregar esta semana deben decirnos en 10 días el plan de salida de buses, ahí sabremos si tienen algunos buses que por algún motivo técnico, por ejemplo un reemplazo de motor o cosas de ese estilo, necesite más tiempo.

¿Ese acuerdo cuándo estaría listo?

A partir del momento de que el operador firme, no se necesita que todos firmen, a medida que uno vaya firmando, va entrando. Esto es como un club, se los invita pero no se les obliga. No es un documento contractual, por eso no tiene que estar firmado por todos. Es un acuerdo de cooperación entre privados.

¿En cuánto tiempo cree que estarían circulando más buses?

Estoy seguro de que el primero de mayo deben estar circulando más buses, muchos más buses.

Estos recursos reembolsables, en otras palabras ¿son créditos para los operadores?

No, no son para los operadores, son para el sistema. El Gobierno no les puede dar plata porque son dineros públicos y van orientados a mejorar el servicio.

¿Decir que el MIO está quebrado es faltar a la verdad?

Yo creo que todos los operadores están en una situación económica compleja, no le podría decir si están quebrados o no, pero lo que sí le puedo asegurar es que unos más que otros están en una situación compleja, hay unos que ya tienen problemas operativos como Unimetro y en algo Git Masivo.

Usted habla de frecuencia y velocidad para mejorar el servicio , ¿Qué se va a hacer en ese aspecto?

Estamos presionando en el comité de movilidad para que se tomen medidas y estamos redactando una serie de medidas que en nuestro concepto se pueden tomar, vamos a tener pronto una mesa de expertos en donde muchas personas nos va a ayudar a entender de asunto.

Los operadores

¿Cómo solucionar el tema económico de los operadores?

Ese es un tema de las empresas, en eso nosotros somos facilitadores. Lo que vemos en este momento sin entrar en detalles en los libros contables, es que hay dos operadores que no tienen problemas operativos, atienden sus nóminas, sacan la mayoría de buses, atienden sus mantenimientos y por supuesto sus obligaciones laborales. Eso nos reafirma que el problema de ese tipo de cosas no es necesariamente la tarifa.