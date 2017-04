El mensaje de Ubeimar para Vargas Lleras

Aunque aspiran al mismo cargo, el exgobernador del Valle del Cauca y precandidato presidencial por el Partido Conservador, Ubeimar Delgado, salió a darle un consejo al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



Delgado dijo que si Vargas quiere ser presidente, debe tomar distancia del presidente Juan Manuel Santos.



Como el día que Vargas presentó su rendición de cuentas antes de dejar la Vicepresidencia -hace un par de semanas- fue condecorado por Santos, Delgado dijo que ese día -cuando el Presidente le entregó la Cruz de Boyacá-, el exvicepresidente quedó marcado.



“Santos, muy hábil, condecoró al doctor Vargas Lleras, como marcándolo ante el país como si fueran lo mismo, y bien sé que, por sus genes y principios conocidos que lo laurean, no son lo mismo, además por ser la descendencia de su abuelo Carlos Lleras Restrepo, nunca podrían ser lo mismo. Colombia no quiere más de lo mismo. Bien sé que Vargas Lleras es una política diferente, pero el pueblo colombiano lo debe percibir así”, dijo Ubeimar Delgado a Graffiti.



“Con todo respeto y consideración, si German Vargas quiere ser presidente, debe desmarcarse de Santos”, agregó Delgado.



Los consejos ratifican la distancia entre Ubeimar Delgado y el presidente Juan Manuel Santos, pero sugieren que hay cercanía entre él y Germán Vargas Lleras.



Al preguntarle porqué su deferencia con Vargas, Delgado dijo que tiene simpatía por su vida y obra…



Ubeimar Delgado también se refirió al proceso mediante el cual su colectividad escogerá el candidato presidencial:



“En lo que a mí respecta iré hasta el final en lo que decida la Convención Nacional del Partido Conservador. Obviamente, si se cumplen los estatutos, que son ley de la Republica, pero no estaré con los acuerdos a la sombra, bajo la mesa que se están fraguando para entregar el Partido Conservador a una coalición convirtiéndolo en un apéndice de otro partido”.



El exgobernador del Valle agregó que los expresidentes conservadores Mariano Ospina Perez y Misael Pastrana Borrero se deben estar revolcando en sus tumbas al ver “al Partido Conservador postrado recogiendo las migajas que caen de la mesa del poderoso de turno”.