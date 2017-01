“El jugador que llegue al América debe marcar diferencia

América avanza en su tercera semana de pretemprada esperando su debut en la Liga Águila después de cinco años en la categoría B. Los rojos que tendrán que enfrentar en la primera fecha del campeonato al Rionegro Águilas jugarán esta semana dos partidos amistosos, el primero será este jueves ante el Atlético FC y el segundo lo disputará el domingo frente al Deportivo Pasto. “Estoy contento por la actitud de toda la plantilla y la proyección de la misma. Tenemos un gran grupo que está trabajando con intensidad”, comentó Hernán Torres, técnico americano.

Sobre la pretemporda y el grupo que esta armando, Torres dijo: “Estoy contento con el grupo que tengo pero nunca se sabe que pueda pasar, los partidos amistosos me darán más respuestas. Pero estoy a gusto con todos los jugadores que han llegado al equipo”, aseguró Torres.

Tras dañarse el negocio con con el delantero paraguayo Fernando ‘Queso’ Fernández, los rojos siguen en la búsqueda de un refuerzo para la presente temporada. “Lo primordial es que el jugador que llegue debe de marcar diferencia, eso está claro, aquí se debe mostrar un gran nivel”, dijo Torres.

Aunque no lo descartó, el estratega dejó claro que no piensa únicamente en un atacante para sumar a la plantilla. “Tengo todavía tiempo para buscar otro jugador, me tomaré mi tiempo para mirar bien y saber que me hace falta en el grupo”, puntualizó el tolimense.