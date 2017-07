El estratega americano se mostró inquieto

“Tuvimos muchos errores y equivocaciones en la parte posterior. No puedo dejar libre en el área a Teo ni a Chará. No tomamos orden, ni referencia. Los dejamos libres y nos hicieron 2 goles. Nos equivocamos. Nos sirve para mirar y evaluar. Me voy preocupado por mi equipo. Junior se va contento y ganó bien. Me tengo que preocupar por lo mío y debo corregir porque el domingo tengo otra final. Nadie puede dudar que Junior fue superior”, sostuvo el técnico de 56 años.

América por la fecha 4 de la Liga Águila II, recibirá el próximo domingo 23 de julio en el Pascual Guerrero a La Equidad. La cita está pactada a las 17:30 horas.