El ausentismo laboral y La estabilidad laboral reforzada

En la actualidad el desarrollo empresarial ha generado un incremento frente a la contratación de personal, en razón a que las compañías necesitan agilizar los procesos de producción, con la finalidad de optimizar y cumplir los lineamientos y objetivos pactados. Ahora bien, se debe tener presente que en diferentes oportunidades el talento humano a medida que desarrolla la labor contratada o con el paso del tiempo puede verse afectado, ya sea por una disminución en sus capacidades físicas o psíquicas y en el peor de los casos puede terminar en un ausentismo laboral, produciendo efectos adversos para los intereses de la compañía.

En vista de la problemática planteada previamente, se debe indicar que en distintas oportunidades las compañías optan por finalizar el vínculo contractual que existe entre esta y aquellos trabajadores que puedan ser considerados como un limitante para el desarrollo idóneo de los objetivos de la compañía, alternativa que en muchas ocasiones no es la más adecuada motivo por el cual resulta oportuno preguntarse ¿Cuáles son las alternativas con las que cuenta el empleador para lidiar con los trabajadores que tengan una merma en sus capacidades física y cuáles son las consecuencias jurídicas en caso que se retire al mismo?

En primero lugar, es idóneo indicar que un error muy común por parte de los empleadores es que los mismos no indagan de manera adecuada, sobre las condiciones que generan que el trabajador padezca una disminución tanto física como psíquica en el desarrollo de sus labores o sobre el ausentismo de los mismos, pues bien se debe tener presente que dentro de la ejecución de un trabajo los empleados se encuentran expuestos a diferentes riesgos los cuales pueden afectar de manera negativa su salud y por ende disminuir sus capacidades laborales, pues bien, hay que tener presente que el empleador se encuentra en la obligación de velar por la salud de sus trabajadores.

En vista de esto es oportuno indicar que con el objeto de garantizar la salud de los trabajadores el empleador está en la obligación de realizar las evaluaciones medicas ocupacionales, tal como lo indica la Resolución 2346 de 2007.

Ahora bien, estos exámenes son de vital importancia puesto que permiten conocer al empleador las condiciones de salud en que se encuentran sus trabajadores, permitiendo que se tomen las medidas necesarias con el fin de garantizar la salud de los mismos, ya que en caso contrario se produciría un menoscabo en su integridad física, culminando en se pueda configurar una estabilidad laboral reforzada, ahora bien, de conformidad con la sentencia T-320/2016 de la Corte Constitucional este derecho consiste en:

“La Corte ha indicado que la estabilidad laboral reforzada es un derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentren en una situación de debilidad manifiesta. Es decir que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud, se vea afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado.”

En un inicio, se había indicado que en muchas ocasiones los empleadores optan por finalización el vínculo laboral que existe entre estos y aquellos trabajadores que presentan una disminución física o por su ausentismos constate, pues bien, esta alternativa no es la adecuada puesto que de conformidad con lo mencionado previamente, estos trabajadores pueden tener un estabilidad laboral reforzada y con la terminación de su contrato se estaría vulnerado una serie de derechos, dentro de los cuales encontramos: 1) El Derecho a la Salud. 2) El Derecho a La Seguridad Social. 3) El Derecho al Trabajo. Pues bien, es recomendable buscar otras alternativas que resulten benéficas para ambas partes, dentro de estas alternativas se podría estudiar la posibilidad de trasladar al trabajador, ya que uno de los posibles factores que este afectando la salud del trabajador puede ser sitio de trabajo, de igual forma e debe tener presente que dicho traslado no debe desmejorar las condiciones laborales del empleado. De igual forma, el empleador podría optar por la opción de realizar un reubicación laboral, la cual no podrá desmejorar las condiciones laborales del trabajador.

Ahora bien, presentadas algunas de las alternativas con las que cuenta el empleador, e idóneo indicar que en caso tal que este dé por terminado el vínculo laboral en razón a la disminución de la capacidad física del trabajador, podría verse inmerso dentro de un proceso judicial en razón a que tal como lo hemos indicado dentro de la realización del presente artículo, dicho trabajador puede estar amparado por una estabilidad laboral reforzada, de igual manera, este trabajador podrá por medio de la acción de tutela buscar el reintegro a su puesto de trabajo, solicitando el pago de los salarios dejados de percibir, al igual que las respectivas cotizaciones al sistema de seguridad social.

Finalmente, tal como se ha indicado en la realización del presente trabajo el empleador debe analizar cada caso en particular, puesto que el ausentismo de sus trabajadores o la disminución en las capacidades físicas de estos, puede ser producto de los riesgos a los que se ven expuestos en razón al cumplimiento de la labor contratada y una vez analizado cada caso de forma aislada se deberá tomar la mejor decisión para ambas partes, dejando como última opción la terminación del vínculo laboral.

