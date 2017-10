El aumento del pico y placa aplicará desde el martes

Pese a la controversia que suscitó el aumento de dos horas en el pico y placa para Cali, la medida empezará a regir a partir de este martes3 de julio, según lo declaró el alcalde Maurice Armitage.

El pico y placa para vehículos particulares quedará de 6:00 a 10:00 a.m. y de 4:00 a 8:00 p.m. de lunes a viernes, como es habitual.

Por su parte Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad, justificó esta decisión en que: “hemos notado que en esas dos horas se ha presentado un incremento de flujo vehicular importante que nos está generando unas congestiones. De 4:00 a 5:00 p.m. particularmente es en el sector de Imbanaco y hacia el centro de la ciudad; de 9:00 a 10:00 a.m. en el sur y algo en el norte de la ciudad”.

Recordemos que en el Concejo de Cali no fue bien recibida esta medida: “es increíble leer las declaraciones de Juan Carlos Orobio, quien dice que entre 9:00 a.m. y 10:00 a.m. se ven más carros circulando. Los afectados serán aquellos que solo tienen un carro para transportar a la familia”, señaló la concejala Patricia Molina Beltrán.

Beltrán afirmó que el cobro por congestión se convierte en una amenaza para el ciudadano y una oportunidad para los empresarios del Sistema de Transporte Masivo, MIO.

Por su parte, el primer vicepresidente del Concejo, Roberto Rodríguez Zamudio, dijo que, “con la decisión adoptada o anunciada, lo que queda claro es que el Plan de Movilidad que se trajo para motivar la aprobación de una tasa por congestión no era cierto, porque ahora se dice que las congestiones siguen en los mismos sitios. Se nos engañó”.