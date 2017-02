El alcalde o el fin de la luna de miel

De verdad inquietaba que a pesar del pésimo comportamiento de todas las variables, tales como la movilidad, el espacio público y la altísima percepción de inseguridad; las encuestas registraran altísimos índices de aceptación por la gestión del alcalde Armitage.

Creía que esta situación se iba a prolongar controvirtiendo la tesis ya comprobada de los investigadores políticos, que determinan que todo mandatario populista, al no renunciar al discurso de campaña, tienen por lo menos una año de luna de miel con la opinión pública, pues esta todavía se encuentra impactada por los mensajes confusos e incoherentes de cuando ofició como candidato.

Dicen los expertos que estos populistas y mandatarios iletrados, al no conocer el Estado desgastan su capital político de manera rápida. Esta historia es aplicable como anillo al dedo en lo que ha venido aconteciendo con el alcalde de Cali, y que seguramente sucederá en el segundo año de mandato de Donald Trump, quien por esas cosas del destino se parece demasiado a nuestro mandatario.

Me comentaba un analista, imparcial y desprevenido, que en los corrillos políticos se comenta que de nada le sirvió a la administración el haber repartido $3.500.000.000 en una campaña masiva de posicionamiento de la gestión a finales del año pasado, y que si ese dinero no se hubiera repartido, pues las encuestas no lo hubieran colocado a niveles altísimos de favorabilidad. Es que estos fenómenos que se presentan y se van a seguir presentado en el país, y en nuestras grandes ciudades son la gran decepción, pues dan lugar a que de manera espontanea los ciudadanos decidan iniciar procesos de REVOCATORIA casi siempre fallidos.