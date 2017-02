Desde lo alto, Cali se ve mejor

POR: YADIN ANTONIO MORENO HOYOS

@DONYADINANTONIO

Sonia Perafán vive feliz con el MÍO Cable porque gracias a este innovador medio de transporte, el poco dinero que gana vendiendo dulces en el centro de Cali le rinde más que cuando tenía que utilizar hasta tres transportes diarios.

Tiene 61 años y es de cuerpo delgado, piel color ámbar y surcos en su rostro, como huellas dejadas por la infalibilidad del tiempo. Lleva un vestido azul que la cubre hasta sus canillas. Su cabello es corto y blanco como las nubes del cielo caleño. Desde las alturas, en una de las 60 cabinas aero suspendidas que se desplaza a 13 kilómetros por hora por un extenso cableado ligado a 14 enormes pilotes, contempla los barrios de la comuna 20, en Siloé.

Sus cansados ojos miran a través del cristal de la cabina que se balancea por el soplo de un viento inesperado, las casuchas de techos de hojas zinc oxidadas, amontonadas unas sobre otras, encaramadas en las laderas de las montañas como si quisieran alcanzar el cielo. Está tranquila y sonríe, como presumiendo no temer a las alturas y señala con su dedo índice la otra ciudad, la del valle, la urbanizada. Pasa las manos por sus cabellos y se queja del calor.

La cabina se eleva más por la altura de la montaña y abajo se pueden ver las calles laberínticas, las empinadas escaleras y los desagües de las alcantarillas que se vuelcan sobre pacíficas quebradas.

Faltando poco para llegar a la estación donde se bajará, cuenta lo peligrosos que son algunos barrios de Siloé. “Mire lo que le digo”, explica en voz baja, como si estuviera contando un secreto, y señala con su delgado índice hacia una iglesia y varias casas agujereadas por las balas de jóvenes que defienden fronteras imaginarias: testimonio lamentable de la pobreza de la otra Cali.

Sin embargo, en ese recorrido de 2080 metros, la distancia que recorren las cabinas empujadas por enormes engranajes y poleas, se transporta mucha gente buena, hombres y mujeres que trabajan en la ciudad, estudiantes inteligentes, deportistas, niños y niñas, artistas y abuelas bonachonas como doña Sonia, quien acaba de recoger a su nieto Juan Camilo del colegio.

Juanca es el menor de tres hermanos. Su mamá, Carolina, es hija única de doña Sonia. Tiene 28 años pero está en estado terminal por el VIH que contrajo a través de agujas contaminadas con las que se inyectaba heroína. Doña Sonia decidió encargarse de Juan Camilo, sus otros dos nietos siguieron los pasos de la madre: son drogadictos y viven en las calles de Cali, a la buena de Dios.

En la estación donde se baja, un pájaro pechirrojo, pintado en un mural, vela desde lo alto por la seguridad en Brisas de Mayo. Dos amables mujeres abren las puertas para que doña Sonia descienda junto con su nieto. “Estas muchachas son de acá de Siloé. Toda esta gente que usted ve aquí trabajando, es de esta comuna”, dice sonriente, mientras baja por unos escalones de cemento hacia su barrio.

Ya en la casa de ladrillo, y puertas y ventanas de tabla, se pone el delantal para hacer el almuerzo y relata que antes de que se construyera el MÍO Cable sus medios de transporte eran los jeeps o “gualas” y los tradicionales buses urbanos. Abordaba una guala que la llevaba hasta El Palo, un paradero donde abordaba un destartalado bus que la dejaba en el centro de la ciudad. Había días en que cambiaba su ruta de trabajo y usaba hasta tres transportes.

Pone a cocinar una libra de arroz y saca, de una caja de cartón que está debajo de una mesa de tabla que usa como mesón de cocina, una lata de sardinas, “la guala me cobraba $1500 de trasporte y si llevaba un bulto me cobraba otros $ 1500, más los $ 1500 del bus urbano, imagínese, haga cuentas. Eran $ 9000 en total casi todos los días”.

El MÍO Cable cambió la cotidianidad de los habitantes de la Comuna 20; ahora se vive un ambiente distinto, e incluso es habitual ver a turistas que suben para observar a Cali desde esta creciente comuna, que se construyó y pobló a lomo de caballo. Y para los habitantes de Siloé -de estratos 1,2 y 3- ha sido un alivio recorrer toda la ciudad con solo $1800, un ahorro grande.

No obstante, comenta que habitantes de sectores como La Estrella, Pueblo Joven y Belén, a los que no cubre el MÍO Cable, no ven con buenos ojos este transporte.

El almuerzo está servido, saca una lata de leche en polvo, que le regalan los hermanos de la iglesia Pentecostal, y la prepara con agua caliente. Con un suave soplo la enfría y se la da a su hija, que está en cama desde hace 6 meses. Carolina está escuálida y por su piel pulula un escalofriante tumor maligno. Comenta con resignación y realismo que solo espera la voluntad de Dios; vive agradecida con la iglesia porque le colabora con dinero, comida, medicinas; sola no podría con tan pesada carga.

Cae la tarde, se encienden los focos de las casitas y las titilantes bombillas de Siloé opacan el firmamento; ahora la ladera parece un pesebre. Doña Sonia revisa los cuadernos de su nieto para ver si hizo tareas y después de un largo suspiro, recuerda aquel 17 de septiembre de 2015, cuando se subió con mucho miedo, con su nieto y 7 personas más, a ese extraño transporte que se elevaba como un gallinazo. “Había muchísima gente noveleriando y montándose a este trasporte que, a la verdad, ha sido una bendición para muchos habitantes del sector”.

El MÍO Cable moviliza 4500 pasajeros en día hábil.

Desde su inicio ha transportado:

193.833 usuarios en enero 2016.

191.640 usuarios, en diciembre 2016

179.261 usuarios, en julio 2016

177.901 usuarios, agosto 2016

Después de su primer viaje, el 17 de septiembre de 2015, el MÍO Cable ya ha movilizado más de dos millones de personas.