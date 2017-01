Desde este lunes cambia el pico y placa en Cali

Desde hoy arranca en Cali el nuevo horario matinal del pico y placa de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. (anteriormente de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.).

Es importante tener en cuenta que para este año la medida se adelantó una hora en la mañana, debido a que la congestión vehicular, según estudios de la Universidad del Valle, inicia desde las 6:00 a.m.

El cambio en el pico y placa en horas de la mañana se da paralelo con la aplicación de la tasa por congestión. Esta permite circular libremente, sin importar la restricción, si se pagan $214.890 por el mes en el que se quiera evitar la norma o $2.578.680 por todo el año.

Para cancelar la tasa por congestión los conductores deben acercarse a la Secretaría de Tránsito Municipal, en el barrio Salomia, con la tarjeta de propiedad del vehículo y realizar el trámite.

Pico y placa para particulares:

Lunes: 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6