Deportivo Cali, a levantar cabeza frente al Junior

Después de la pobre presentación en el clásico de mitad de semana ante el América, este sábado el Deportivo Cali buscará con una victoria ante el Junior, dejar atrás la derrota que le propinaron los rojos. “Nosotros somos conscientes que ganando no somos los mejores y si perdemos no somos los peores. Esto es fútbol y hay que trabajar. En casa ahora tenemos una oportunidad bonita para dar vuelta a la historia y continuar en el camino”, dijo el arquero Camilo Vargas.

Los verdes tendrán al frente a un cuadro barranquillero que no la pasa bien en la Liga. Los dirigidos por Julio Comesaña ocupan la casilla 17 en la tabla de posiciones. ”Sabemos que Junior no ha hecho una buena campaña pero no nos confiamos de eso. El equipo solo quiere ganar para seguir en la lucha por la clasificación al grupo de los ocho”, dijo el volante Andrés Pérez.

La principal novedad del equipo verdiblanco podría ser la reaparición del volante Fabián Sambueza. El jugador argentino ya superó las molestias en uno de sus hombros.

El partido en el estadio de los verdes será a las 6:00 p.m. y tendrá la señal del Canal RCN.

Posible formación:

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela, Dany Rosero, Sebastián Quintero, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Andrés Roa, Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti; Miguel Murillo