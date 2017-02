Definida las primeras cuatro fechas del Torneo de la B

La Dimayor anunció la programación de la primera, segunda, tercera y cuarta fecha del Torneo de la B-2017, estipulado para iniciar el próximo sábado 11 de febrero.

El compromiso más detacado de la jornada inicialista lo protagonizarán Unión Magdalena y Real Cartagena. Ese mismo día jugarán Orsomarso y Atlético FC, en la ciudad de Palmira, Será el duelo de equipos vallecaucanos en la categoría B.

Primera fecha:

Sábado 11 de febrero

Barranquilla vs. Real Santander Hora: 11:00 a.m.

Leones vs. Valledupar Hora: 3:30 p.m.

Orsomarso vs. Atlético F.C

Martes 14 de febrero

Quindío vs. U. Popayán Hora: 6:00 p.m.

Boyacá Chicó vs. Cúcuta