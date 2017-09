Continúa la apasionante Champions League

Hoy martes 26 de septiembre se dará inicio a la segunda jornada de la Champions League, con duelos significativos en nuestro planeta fútbol.

Borussia Dortmund se enfrentará nuevamente al Real Madrid. El Mónaco de nuestro Radamel Falcao recibirá al Porto.

Por su parte el Sevilla de Luis Muriel en su casa jugará contra Maribor, entre otros encuentros.

Acá la parrilla completa de hoy martes con inicio a las 13:45 (horario colombiano):

Martes 26 de septiembre

Sevilla vs. Maribor

Spartak Moscú vs. Liverpool

Manchester City vs. Shakhtar Donetsk.

Nápoles vs. Feyenoord.

Besiktas vs. Leipzig.

Mónaco vs. Porto.

APOEL Nicosia vs. Tottenham Hotspur.

Borussia Dortmund vs. Real Madrid. | 1:45 p.m.