Jorge Da Silva ratificó que su contrato con América de Cali está estipulado hasta diciembre del año 2018. Además, el estratega uruguayo ratificó que para la próxima temporada debe reforzar su plantel y por eso pedirá mínimo cinco refuerzos. Igualmente, el ‘charrúa’ habló sobre Junior, su rival por la ida de cuartos de la Liga Águila II.

Equipo

“Este es un plantel que reconoce sus limitaciones, por eso conservaremos la idea que no está dando resultados. Igualmente no podemos cambiar porque no tenemos los jugadores para hacerlo. Sin el peso del descenso podríamos mejorar un poco, pero no creo que cambie mucho por la característica de los jugadores que tengo”

Rival

“Junior se armó para ganarlo todo. Ellos por encima de nosotros tienen la presión, pero América tiene la obligación por ser equipo grande. Por la competencia internacional, ellos tienen un desgaste que quizá podemos aprovechar, aunque tienen una amplia nómina”