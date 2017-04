Los dos hechos de violencia que ha tenido que vivir en la ciudad de Cali el exarquero del América, Alexis Viera, más que indignación han generado en el uruguayo un deseo de aportar para construir una mejor ciudad.

A través del deporte, más exactamente del fútbol, ‘El Pulpo’ como es conocido el exfutbolista quiere llevar a cada rincón de Cali un programa para contrarrestar la violencia. ”Con la alcaldía de Cali estamos estructurando un proyecto que consiste en un torneo de fútbol con las 22 comunas de la ciudad donde vamos a promover los valores humanos, vamos a llevarle educación a más de dos mil niños y a sus familias. Queremos ayudar a formar niños con valores porque con lo único que se puede combatir la inseguridad es con la educación”, aseguró Viera.

Tras el incidente que lo dejó por fuera de las canchas tras recibir varios disparos y sumándole el intento de hurto a su esposa hace algunos días, el charrúa ahora solo piensa en formar en valores a los menores. ”Queremos ayudar a los niños y jóvenes para que tomen un buen camino y sepan tomar decisiones correctas”, comentó el hombre que ha logrado superar la adversidad.

El torneo que se cumplirá en cuatro categorías: sub 8, 10, 13 y 17, se disputaría en el segundo semestre de este año. ”Este torneo de fútbol se podría llamar ‘Alexis Viera, No a la Violencia’. Esto va a ser algo de mucho impacto, queremos impactar a la sociedad. Vamos a trabajar en conjunto con todas las comunas, quiero aportar un granito de arena a esta ciudad que me acogió de gran manera. Deseo que en poco tiempo disfrutemos de esta linda ciudad y no tengamos que salir a la calle escondiéndonos de alguien o privándonos de la libertad”, dijo Alexis.

Sobre la metodología del campeonato, el creador de esta iniciativa dijo: ”A cada comuna vamos a llevar un valor humano, por ejemplo la comuna 1 podía ser la portadora del respeto, la 20 sería la honestidad y así con todas las 22 comunas. A cada participante se le va a entregar el significado de cada valor. Los profesores de las escuelas y los padres de familia deben comprometerse con recalcar el significado de estos. Antes de cada partido los capitanes de cada equipo deben decir ‘nosotros somos la comuna tal y representamos el valor de la honestidad…’ y así sucesivamente”,