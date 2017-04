Celulares que no estén verificados por la CRC serán bloqueados

A partir del 1° de mayo de 2017 todos los usuarios móviles que tengan equipos celulares o smartphones que no estén validados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), ya sea porque su marca o modelo no está dentro del registro que la entidad tiene, serán bloqueados y no se podrán usar dentro del país.

Esta medida no sólo hace parte de la Campaña en contra del hurto de los celulares que actualmente está desarrollando el Gobierno Nacional en cabeza del MinTIC, la CRC, DIAN y con el apoyo de los operadores móviles, la policía, fiscalía y entidades de investigación, ya que no solo controla el uso de los celulares; sino que también busca garantizar la calidad de las comunicaciones de los usuarios de los operadores móviles de Colombia, dado que no todos los celulares que son traídos del exterior cuentan con las condiciones técnicas para un adecuado funcionamiento.

Entre el último trimestre del año anterior y los tres meses primeros meses de este año se detectaron 1,96 millones de equipos no homologados. Según Christian García, VicepresidenteMóvil de TigoUne, “cifras de la CRC señalan que durante 2016 se homologaron 1.121 modelos equipos mientras, en el primer trimestre de 2017 van 823, lo que significa el gran esfuerzo que estamos haciendo operadores y entidades para que los usuarios móviles no tengan inconvenientes al usar sus celulares”.

Así, con el fin de evitar que un usuario se quede sin su equipo, todos los operadores se están comunicando con los clientes que presentan esta situación para que realicen el proceso de homologación ante la CRC. Luego se debe hacer el trámite de registro de IMEI del equipo en el operador donde tienen el servicio.

¿Cómo se realiza el proceso?

Lo primero que hay que aclarar es que esto es algo muy distinto al registro del IMEI, que son los 15 números que deben darse al operador móvil con el fin de demostrar que el celular no es hurtado y fue adquirido de forma legal. La homologación corresponde más a temas técnicos que son los que permiten saber si un celular puede funcionar o no en las redes móviles habilitadas del país.

No todos los equipos necesitan ser homologados, puesto que muchos modelos ya lo están. Po eso, se debe verificar antes en esta página http://www.siust.gov.co/siic/publico/terminal-homologada . Ahora, si allí no aparece el modelo del equipo, el usuario deberá hacer el siguiente

procedimiento:

1. Ingresar a la página: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/tr-mite- homologaci-n- de-equipos-terminales-m-viles

2. Como se indica allí, se debe tomar una foto o una captura de pantalla del identificador de IMEI del equipo que aparece al marcar *#06#.

3. Luego, se debe tomar otra foto de la etiqueta del teléfono que se encuentra detrás de la pila (poner una foto de referencia). Debe salir:

a. Modelo

b. Marca

c. Código FCC-ID

d. IMEI

Si el equipo tiene doble SIM o IMEI, se debe tomar a cada uno

4. Luego, se debe diligenciar el formulario de la CRC y subir las fotos y/o pantallazo que donde se indica http://www.siust.gov.co/siic/publico/candidatoHomologacion

5. Con estos pasos, iniciará el proceso de homologación del equipo ante la CRC y ésta cuenta con 25 días hábiles para dar una respuesta al usuario acerca de su homologación.

“Si la CRC realiza la homologación, el celular será incluido en la lista de equipos homologados en un plazo de 10 días hábiles. Luego de esto, el usuario debe registrar el IMEI con su operador móvil”, añadió García. Además, el dispositivo que sea bloqueado y el usuario quiera usarlo, podrá hacer el registro correspondiente aún después del 1 de mayo.