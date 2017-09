Calentamiento global: la cosa es en serio

El tiempo para evitar el colapso del planeta se está agotando.

Para los especialistas en el tema no hay duda, el aumento de la temperatura en el mar alimenta los huracanes; por lo tanto, debido al calentamiento global, estos fenómenos naturales serán cada vez más devastadores.

Por lo anterior, los cuatro huracanes que han azotado el Caribe en menos de un mes deben tomarse como una advertencia, como la señal de que se está agotando el tiempo para frenar el cambio climático antes de que sea demasiado tarde.

Este no es un problema de La Florida y de las Antillas, es un problema mundial; hoy es esta región del mundo la que sufre los efectos del calentamiento global, pero mañana será otra parte del planeta, a través de cualquier otro fenómeno climatológico, la que sufrirá las consecuencias de las emisiones contaminantes y la deforestación.

Claro que no hay que esperar, María, el huracán que avanza hacia el norte del Caribe, está ocasionando intensas lluvias en Colombia, especialmente en el norte del país.

Todo esto indica que el cambio climático no se puede seguir viendo como algo que podría pasar en un futuro lejano, no, ese fenómeno, producido por la acción contaminante del hombre, es una realidad y sus efectos serán cada vez más catastróficos si no se detienen las prácticas que lo ocasionan.

Y si no se puede ver como algo distante, el calentamiento global tampoco se puede seguir viendo como una responsabilidad exclusiva de los gobiernos y la industria; si bien es a las autoridades a las que les compete implementar políticas para reducir el impacto ambiental, cada humano puede aportar si se propone ser ambientalmente responsable, antes de que los efectos del cambio climático le pasen cuenta por no serlo.