Buenas intenciones

Sumario. Ayer se posesionó la nueva junta directiva del Concejo de Cali. Los objetivos de la presidenta son excelentes.

Las principales iniciativas de la presidenta entrante del Concejo de Cali, Tania Fernández, son escuchar a los caleños y trabajar en equipo con la administración municipal. Misionales desde todo punto de vista pero ¿Realizables? Son varias las dificultades que enfrentará.

La más grande es la apatía de los caleños. La realidad es que los habitantes de nuestra ciudad no se interesan por los temas públicos. Lo triste es que esa desconexión no es gratuita, es responsabilidad de los dirigentes que no los han involucrado seriamente con las iniciativas de la ciudad. El problema es que usualmente los planteamientos de los caleños no son incluidos en los proyectos y la participación de los ciudadanos se vuelve un elemento de trámite.

La discusión reciente del Plan de Desarrollo es un buen ejemplo de ello. La asistencia a las sesiones abiertas era masiva, muchos presentaron propuestas y tras la aprobación de la iniciativa la queja de casi todos los sectores fue que las sugerencias no habían sido incorporadas. En ese aspecto el Concejo tiene que volverse un buen escucha. Lo tradicional en el hemiciclo es que mientras alguien habla los demás conversan o chatean, más cuando quien tiene el uso de la palabra es un ciudadano del común. Con esa actitud, ¿Quién quiere participar?

El otro eje de acción, reforzar el control político de la administración, es necesario. ¿Tiene el Concejo la independencia para hacerlo? El problema es que esta función de la corporación se ha vuelto un mecanismo de presión para lograr favores burocráticos. La ciudad tiene grandes oportunidades, cristalizarlas requiere una relación sana y fuerte entre la administración, el concejo y los ciudadanos.