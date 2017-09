Avanzan esfuerzos por los embarazos no deseados

Hoy se celebran los 10 años del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes (DPEA), el cual surgió como una campaña global liderada por organizaciones no gubernamentales y patrocinada por Bayer con el objetivo principal de crear conciencia en los jóvenes, mejorar la educación sobre la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva para prevenir el alto índice de embarazos no planeados que ocurren en el mundo.

Un estimado de 33 millones de embarazos no planeados cada año es el resultado de la falta de anticonceptivos o el uso incorrecto de los mismos; el 11% de todos los nacimientos en el mundo se producen en mujeres de 15 a 19 años,i generalmente por falta de educación y formación desde temprana edad.

Los objetivos de la creación de esta campaña que Bayer impulsó como iniciativa global en 2007 tienen que ver con:

Aumentar la disponibilidad de información balanceada de métodos anticonceptivos y recursos enfocados específicamente para los jóvenes.

Facilitar la discusión abierta sobre salud sexual y reproductiva, y sobre las diferentes opciones anticonceptivas.

Trabajar en conjunto con los aliados estratégicos en una causa común, con el fin de reducir las tasas de embarazo no planeado para lograr que todos los embarazos sean planeados.

Resaltar ante la agencia de salud pública la necesidad de brindar mayor y mejor información sobre salud sexual y reproductiva, y la importancia del acceso a opciones de anticoncepción.

Promover el diálogo de joven a joven; de igual manera, entre los jóvenes y sus parejas, padres y profesionales de salud.

Desde que la campaña empezó en Colombia, Bayer ha impactado a más de 500 mil jóvenes, a quienes se ha llegado a través de alianzas a lo largo de estos años con la Red de Jóvenes Líderes en Salud sexual y Reproductiva.

Innovación

Recientemente, Bayer ha desarrollado dos aplicaciones innovadoras para el campo de la salud sexual y reproductiva: Sexappretos y La hora de la píldora, las cuales han tenido más de 1.700 descargas en lo corrido del año.

Sexappretos fue desarrollada en alianza con el ICBF con el fin de sensibilizar, educar y empoderar a la población adolescente en sus derechos sexuales y reproductivos, así como en el conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos.

La aplicación hora de la píldora busca apoyar y facilitar el cumplimiento por parte de las usuarias de anticonceptivos orales, generando un recordatorio diario de la toma de la píldora, entre otras funcionalidades.

Igualmente, Bayer ha diseñado la página web con información sobre los métodos de largo plazo llamada www.yoplaneomifuturo.com.co, cuya actividad registra en promedio 20.000 visitas por mes y se alinea con la campaña digital #YoPlaneoMiFuturo, implementada en las redes sociales.