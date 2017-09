Aumentan carros “rajados” en los CDA

Al Diario Occidente llegaron varias denuncias relacionadas con un centro de diagnóstico automotor (CDA) del sur de Cali. dice Paola*, propietaria de un Renault Megane, modelo 2002, que hace más de 15 días llevó el vehículo previamente preparado y listo “en perfectas condiciones” según su criterio, para renovar el certificado técnico – mecánico, y se lo devolvieron sin siquiera revisarlo.

Explica Paola que cuando encendieron el vehículo no pasó mucho tiempo para que se lo devolvieran en el CDA, argumentando que tenía que volverlo a sincronizar porque “estaba emitiendo humos azules y blancos”.

Según Paola, llevó el carro a cuatro mecánicos diferentes, incluso, a un centro de servicios de alistamiento de vehículos reconocido de la ciudad, y sin embargo no pasó la revisión durante los 15 días de plazo que tenía para hacerlo, perdiendo el dinero cancelado. Las quejas de varios conductores se hicieron hacia el mismo centro de diagnóstico, indicando que al parecer éste sería un negocio irregular del establecimiento.

Autoridades consultadas

Según la Superintendente de Puertos y Transporte, entidad que vigila, inspecciona y controla la prestación del servicio público de transporte, desde que se implementó el Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), casos de rechazo en los CDAs, como el que le sucedió a Paola, se incrementaron de un 5% a un 25% en todo el país porque ahora los controles son en línea y en tiempo real, lo que evita fallas y manipulación por parte de los 402 centros que hay en el país.

“El Sistema de Control y Vigilancia en línea de la Supertransporte permite realizar una estricta y detallada supervisión en tiempo real de las revisiones que se llevan a cabo en los CDA’s, lo que nos brinda la posibilidad no solo combatir la corrupción y el fraude en la expedición de certificados para conducir, sino también velar por el buen estado de los vehículos que se movilizan por las vías, contribuyendo a la reducción de la accidentalidad en el país”, explicó Javier Jaramillo, jefe de dicha cartera.

El Sivoc es un sistema que cuenta con un software que monitorea en línea la autenticidad de cada una de las pruebas hechas a los vehículos, lo integran cámaras de video, equipos de geoposicionamiento, servidores de alta capacidad en cada uno de los CDAs, por lo que garantiza que pasen la prueba vehículos óptimos; certifica que la información que se suba al Runt sea validada por el Sicov, evitando fraude y generando estadísticas de vehículos revisados, fallas más frecuentes, etc., así como alertas de posibles actividades sospechosas.

Rechazos

Las principales causas de rechazo de vehículos en CDA’s de Valle (49) y de Cali (20), afirma la entidad son: el sistema de frenos, las emisiones contaminantes en los gases de escape y el alumbrado y señalización. Pero asegura la Supertransporte que a nivel nacional se han adelantado 193 investigaciones a centros de diagnóstico, de las cuales 40 ya han sido sancionados por incumplir la normatividad vigente.

Por su parte, William Bermúdez, director gestión de la Secretaría de Movilidad de Cali, le parece preocupante que algunos conductores utilicen como recurso ir a otro centro para obtener la técnico – mecánica, pasando el dinero bajo cuerda para que lo aprueben.

Desde enero a junio de 2017, puntualiza Bermúdez, se han impuesto 27.561 infracciones por no tener o no haber realizado la prueba. Si la autoridad de tránsito verifica que no tiene la tecnico – mecánica y de gases vigente, puede incurrir en una multa de 15 salarios mínimos diarios y que esa misma autoridad ordene la inmovilización de vehículo en los “patios”.

¿Qué dice la ley?

La ley 769 de 2002 del Código de Tránsito en sus artículos 28 y 50, 51, 52, 53 y 54 y las resoluciones 3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Medio Ambiente y Transporte, obliga a todos los propietarios de vehículos particulares, de servicio público y motocicletas, a realizar la técnico – mecánica. El diagnóstico evalúa ca-rrocería, estado de los frenos, dirección, suspensión, sistema de las señales visuales y audibles, llantas y el conjunto de vidrios de seguridad, y también chequea si el automotor cumple con las normas de emisiones contaminantes que establecen las autoridades ambientales del país.

Puntualiza el Superintendente de Puertos y Transporte que “la revisión técnico-mecánica es una obligación que todos los propietarios de vehículos deben cumplir. Esto garantiza el buen estado del vehículo y contribuye a reducir la accidentalidad. Un vehículo que evade la revisión es un peligro en potencia para la seguridad vial de peatones y conductores en las vías del país”.

Según el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, ubicado en el sector de Sameco, al norte de la ciudad, los vehículos que son reprobados tiene hasta 15 días para corregir las fallas y presentar de nuevo el vehículo en dos oportunidades, sin ningún costo. Aunque las precios de las revisiones varían de un CDA a otro, existe una tarifa base para todos, así pues las motos tienen un valor de $115.600, los vehículos livianos $171.500, los livianos de servicio público $171.500, pesado y pesado de servicio público $262.200.

* El nombre fue cambiado por solicitud de la entrevistada