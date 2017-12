Así se calificará Saber 11

Los estudiantes que presenten la prueba Saber 11 este 3 de agosto encuentran un examen completamente reestructurado por el Icfes, esto con el fin de adecuarlo a las pruebas internacionales.

Así como el examen, también cambia la forma de calificarlo.

Por eso el Icfes ha definido además un sistema de calificación con el fin de evaluar no solamente su conocimiento, sino su capacidad de responder preguntas abiertas, además de las de respuesta múltiple y el puntaje será global.

El Icfes en esta ocasión presentará, además de los resultados individuales, por colegios.

La evaluación

En cuanto a los individuales, el puntaje global será de cero a 500, que es una nota total del examen.

Cada una de las cinco pruebas tendrá su propio puntaje.

Las subpruebas de razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas tendrán también su puntaje.

Se califica el nivel de desempeño del estudiante. En estas pruebas del 2014, únicamente esta calificación será para la prueba de inglés y a partir del segundo semestre del 2015 para todas las otras pruebas.

Finalmente, el estudiante conocerá su puesto con respecto a los demás estudiantes que presentaron la prueba. Una calificación que se mantiene.

Promedio

– Por otra parte, para cada estudiante se calculará un índice global del examen.

– El índice global se obtiene como promedio ponderado de los resultados en las cinco pruebas.

– La ponderación o peso de cada prueba en el examen es la siguiente: Lectura crítica 3; Matemáticas 3; Sociales y ciudadanas 3; Ciencias naturales 3; Inglés 1.

– El índice global se utiliza para seleccionar a los mejores estudiantes, establecer el puntaje global y el puesto.

– El cálculo del índice global no incluye como factores adicionales los puntajes de las subpruebas de Razonamiento cuantitativo y Competencias ciudadanas.

– Estos subpuntajes se encuentran incluidos de manera implícita en los puntajes de las pruebas de Matemáticas y de Sociales y ciudadanas, respectivamente.

Los colegios

– En cuanto a los resultados por colegios, estos recibirán puntaje promedio en cada prueba.

– Las instituciones educativas tendrán inicialmente el porcentaje del estudiante por niveles de desempeño, pero únicamente para la prueba de inglés en estas pruebas.

– El colegio recibirá una clasificación según categoría de rendimiento que será calificado como A+, A, B, C y D.

Los resultados

– Los resultados individuales a calificar se han dividido en dos, teniendo en cuenta el índice global de cada estudiante.

– El primero de ellos tiene que ver con el puntaje global, en una escala de 0 a 500, sin decimales, con un promedio de 250, que se hace a partir de un promedio ponderado de cada una de las pruebas.

– El segundo es el puesto, que corresponde a la calificación, con decimales, de acuerdo al índice global del estudiante y se obtiene al ordenar los índices de todos los estudiantes de forma descendente y agruparlos luego en segmentos del mismo tamaño.

– En el primer puesto queda el 0.1% de los evaluados con el resultado más alto, mientras que en el puesto mil se encuentra el 0.1% que tiene los resultados más bajos.

– Por otra parte, las pruebas de Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, se calificarán en una escala de 0 a 100 sin decimales.

– Las subpruebas de Razonamiento cuantitativo y Competencias ciudadanas se codifican de D01 a D10 e indican la posición en que, de acuerdo con el puntaje obtenido en el área se encuentra el evaluado respecto a la población de estudiantes de la misma prueba.

– En poblaciones especiales la calificación es de Q1 a Q5.

Preguntas abiertas

El Icfes realizará la calificación para preguntas abiertas de respuesta corta de la siguiente manera:

– Crédito total, si el estudiante respondió de manera completa y correcta a la pregunta.

– Crédito parcial, si el estudiante respondió de manera parcial pero aceptable a la pregunta.

– Sin crédito, si el estudiante respondió a la pregunta de una manera que no es pertinente, adecuada o correcta.

– En total son ocho preguntas que tendrá el examen, las cuales serán enviadas a profesionales previamente capacitados, para que evalúen las preguntas de acuerdo a unos parámetros previamente establecidos.

– La respuesta del estudiante debe ser de escritura legible, de lo contrario su respuesta no será tenida en cuenta, y dentro del espacio establecido para la respuesta, de lo contrario el lector no la decodificará.