Aromas, siempre un buen regalo

Una fragancia, un buen perfume y la opicón de halagar a través de los aromas, es la mejor manera de hacer feliz a quien queremos en esta navidad.

El experto en fragancias y Brand Manager, Sergio Rincón, recomienda según la personalidad, utilizar los siguientes aromas:

“Para la mujer moderna recomendamos usar aromas cálidos con notas exóticas. Las jóvenes deben tener fragancias naturales, con acordes cítricos y florales.

Las mujeres que generalmente usan chaquetas, combinadas con pantalones rectos y trajes de dos piezas o vestidos sastres, deben usar fragancias con extractos florares, infusiones de vainilla, madera.

Si la persona practica deporte, lo mejor es tener perfumes con esencias cítricas, herbales y frescas. Los olores suaves que transmiten frescura, calidez y sensualidad deben ser usados por mujeres sensibles y/o soñadoras”, concluye Sergio Rincón, Brand Manager, Jean Pascal.

Técnicas para elegir el perfume indicado

– Comprar el perfume durante la mañana porque el olfato está más sensible.

– No utilizar ningún perfume el día que compre la fragancia, así evitara las mezclas o alguna referencia olfativa.

– No probar más de 3 perfumes.

– Huela el perfume a la distancia, no directamente del envase. Si lo haces en la piel, aplíquese la fragancia en las muñecas y no lo frote con la otra, porque destruye el olor y se evapora antes.

– No se deje llevar por cómo huele el perfume en otra persona, porque la química personal lo transforma.