Angelino ha recibido insultos por su propuesta de unidad

Angelino Garzón salió en defensa de las alianzas o coaliciones de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

El exvicepresidente no solo defendió la coalición que li-deran los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, a quienes es muy cercano -fue embajador del primero y mi-nistro del segundo-, sino que también se mostró a favor de los acercamientos entre los precandidatos de centro y las conversaciones entre los precandidatos de izquierda.

En una de sus ya habituales cartas abiertas, Angelino Garzón ponderó los diálogos entre Claudia López, Antonio Navarro, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, así como la inciativa surgida en el reciente congreso de la Unión Patriótica de hacer esfuerzos para que surja un candidato de izquierda entre Claudia López, Clara López Obregón,

Gustavo Petro y Piedad Córdoba, aquí incluso habló de Humberto De la Calle.

La defensa de las coaliciones por par-te de Garzón está encaminada a insistir en su propuesta de unidad en la diferencia, poner de acuerdo al uribismo y a la izquierda -¡casi nada!-, para que la oposición gane la Presidencia de la República en 2018.

En la carta, el mismo exvicepresidente reconoce que se trata de una misión difícil y cuenta que incluso lo han insultado por insistir en ella:

“Algunas personas me han criticado, otras, incluso me han ofendido e insultado por el único hecho de insistir en el camino de la unidad en la diferencia para ganar las elecciones presidenciales en el 2018. Debo decir que lograrlo no es nada fácil, pero tampoco imposible”, escribió Garzón.

Al final de la misiva, el exvicepresidente anuncia una reunión nacional, bajo el lema “Unidos y diferentes”, que piensa organizar en Cali en enero próximo.