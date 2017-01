Andrea Tovar, tercera en Miss Universo

La señorita Colombia, Andrea Tovar, fue gran protagonista de la ceremonia celebrada en la ciudad de Manila, Filipinas. Al final la corona fue obtenida por la representantes de Francia, Iris Mittenaere; y la de Haití, Raquel Pélissier quedó como virreina.

La colombiana se convirtió en la única representante de América Latina en el grupo de las tres finalistas. “Uno falla a cada momento, cuando no acepta a una persona por su diferencia, al no aceptar un error”, respondió Tovar a la pregunta final de los jueces sobre cuál había sido su mayor error y qué había aprendido. En otro aparte de su respuesta señaló que “pongo de referencia un país que ha vivido en guerra. Así tengamos un Presidente que no se lleva con otro, trabajamos unidos”.

El maestro de ceremonias del año pasado, el actor norteamericano Steve Harvey –que causó revuelo al anunciar a la ganadora equivocada en 2016– regresó este año para dirigir el concurso que tuvo una duración de tres horas.

En su saludo a la señorita Colombia, el presentador recordó la equivocación. “En nombre de mi pueblo yo te perdono”, le dijo Tovar a Harvey: “Errar es de humanos”, aseguró Andrea.

La reina chocoana posee medidas casi perfectas (86, 68, 97) y 1,79 metros de estatura. La tercera mujer más bella del mundo quiere ser recordada como una reina integral, social y muy comprometida con su país.

Datos de las finalistas

■ La preparación Andrea Tovar corrió por cuenta de la exseñorita Colombia

Vanessa Alexandra Mendoza.

■ La colombiana, despertó una gran atención por sus exóticos rasgos y su notoria

actividad en las redes sociales.

■ La francesa de 24 años Iris Mittenaere fue coronada Miss Universo.Es la

segunda vez en la historia que una francesa gana este título, tras conquistar por

primera vez la prestigiosa corona en 1953.

■ Mittenaere sucede en el título de belleza mundial a la filipina Pia Wurtzbach, que

ganó la edición de 2015