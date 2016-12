¿A qué se debe la conducta agresiva de los ciudadanos?

Casos como el rapto, tortura, violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní el domingo 11 de diciembre en Bogotá nos plantea el siguiente interrogante: ¿Qué está pasando con la sociedad colombiana donde los casos de violencia cada vez son más frecuentes y atroces? Para resolverlo, el Diario Occidente consultó a la psicóloga Alba Lucero García, profesora de la Universaidad Autónoma de Occidente, UAO, para comprender los factores que llevan a este tipo de comportamientos.

Para la especialista, la sociedad colombiana ha perdido elementos y valores que regulaban la vida cotidiana a nivel social. “El Estado ha perdido su papel de director, de orientador; la religion también ha perdido su rol de direccionamiento de la vida de los ciudadanos, todo esto asociado a una tendencia individualista y egoísta exagerada hace que la vida en sociedad no sea un espacio de anclaje que permita la convivencia con base en valores como el respeto y la soilidaridad”, indicó García.

Por las falencias anteriorimente mencionadas, “la convivencia se hace más compleja y llega a este punto de situaciones de demencia y sociopatías que podemos notar en este caso en específico”, aseguró la psicologa García.

Otros factores que han influido en las conductas violentas de la sociedad son el narcisismo, el hedonismo y el super consumismo.

“La sociedad se basa en que todo se puede comprar, todo se puede mercantilizar y como se puede comprar y todo lo podemos obtener de acuerdo a nuestros marcos sociales, socialemente tenemos muchas dificultades para introducir a las nuevas generaciones en el marco social basado en el respeto y tolerancia”, concluyó García.

La familia

Otro factor que ha llevado la difícil sitaución que está viviendo la sociedad colombiana es la crisis de familiar. “Instituciones como la familia han entrado en crisis. Las instituciones jurídicas no permiten los elementos suficientes para abrir los anclajes a los individuos que conformamos la sociedad, obviamente somos una sociedad que tiene falencias y que no va a permir una convivencia basada en el respeto y solidaridad por el otro”, expresó la psicóloga.

Para la doctora García, ha hecho carrera el tema que a los niños no se les puede castigar porque se traumatizan, algo que no es cierto.

“La idea de que no se puede castigar o sancionar a los hijos porque se taruamtizan es una idea errónea, no se trata de exaltar prácticas que atenten contra la seguridad y el bienestar de las personas, pero sancionar de una manera clara y justa no traumatiza”, dijo García.

Enfermedades mentales

En cuanto a las enfermedades mentales que de alguna manera terminan influyendo en el comportamiento de las personas, la especialista explicó que: “Estamos en una sociedad que genera mucha ansiedad, estrés a las personas, esto inciden negativamente en aspectos como el autoestima, relacionado con la autoconfianza que hace que se llegue a situaicones de depresión y como consecuencia situaciones negativas para la sociedad”.